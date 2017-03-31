Шотландія офіційно попросила в Лондона дозволу на референдум про незалежність

Шотландія у п'ятницю, 31 березня, офіційно звернулася до Лондона із проханням про дозвіл на проведення референдуму про незалежність. Про це повідомила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен. Вона розраховує на проведення референдуму восени 2018-го або навесні 2019 року, як повідомляє DW.

При цьому уряд Великобританії раніше заявляв, що не проводитиме переговорів із шотландським Кабінетом про новий референдум щодо незалежності Шотландії.

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Нагадаємо, парламент Шотландії проголосував за проведення нового референдуму щодо проголошення незалежності від Великобританії. Дане голосування надало Стерджен право звертатися до Лондона із проханням про дозвіл розпочати підготовку до референдуму. Його проведення можливе лише за згоди британського уряду.

На попередньому референдумі у 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти незалежності. Однак рішення про вихід Великобританії з Євросоюзу збурило нові дискусії про можливу незалежність Шотландії.