На карнавалі в передмісті Парижа стався вибух, поранено 19 осіб - ЗМІ
22:16, 01 квітня 2017Світ
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Загалом по допомогу до медиків звернулося близько 30 осіб, які зазнали поранень або перебувають у стані шоку.
Ілюстрація REUTERS
На карнавалі в передмісті Парижа стався вибух, поранено 19 осіб, з яких четверо перебувають у важкому стані, повідомляє РИА Новости з посиланням на портал francetvinfo.
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Раніше повідомлялося, що по допомогу до медиків звернулося близько 30 осіб, які зазнали поранень або перебувають у стані шоку.
Вибух у комуні Вільпент пролунав сьогодні ввечері в той момент, коли мали підпалити опудало, зроблене із соломи і дерева. За попередньою версією, причиною вибуху не був теракт.
Відвідувачами карнавалу, традиційно влаштовується містом для маленьких жителів, було близько тисячі дітей.
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