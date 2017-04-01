На карнавалі в передмісті Парижа стався вибух, поранено 19 осіб - ЗМІ

На карнавалі в передмісті Парижа стався вибух, поранено 19 осіб, з яких четверо перебувають у важкому стані, повідомляє РИА Новости з посиланням на портал francetvinfo.

Читайте такожУ Нью-Йорку стався потужний вибух (фото)

Раніше повідомлялося, що по допомогу до медиків звернулося близько 30 осіб, які зазнали поранень або перебувають у стані шоку.

Вибух у комуні Вільпент пролунав сьогодні ввечері в той момент, коли мали підпалити опудало, зроблене із соломи і дерева. За попередньою версією, причиною вибуху не був теракт.

Відвідувачами карнавалу, традиційно влаштовується містом для маленьких жителів, було близько тисячі дітей.