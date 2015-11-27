У Сімферополі спалили опудало президента Туреччини Ердогана (фото)

У Сімферополі на площі під будівлею Ради міністрів група людей спалила солом'яне опудало, до якого прикріпили фотографію президента Туреччини Раджепа Тайіпа Ердогана.

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Про це повідомляє місцеве видання Події Криму.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні з Сирією Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, який, за повідомленнями турецької влади, порушив її повітряний простір і після 10 попереджень не покинув його. У свою чергу в РФ стверджують, що ніяких попереджень не було, а літак знаходився на сирійській території, вимагали від Туреччини вибачень і компенсації збитків. Турецька сторона вибачатись відмовилася.