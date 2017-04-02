Італія домовилася з лівійськими племенами про боротьбу з мігрантами

Італійський уряд домовився з ворогуючими племенами на півдні Лівії про боротьбу з нелегальною міграцією з африканських країн, що на південь від Сахари, як повідомляє DW.

Загалом 60 лідерів племен - серед них туареги з південного заходу і тубу з південного сходу - дійшли згоди щодо плану з 12 пунктів. На 72-годинних таємних переговорів у Римі був також присутній представник міжнародно визнаного уряду Лівії.

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Сторони угоди не повідомили її деталі, однак офіційно влада Італії обґрунтовує домовленість намаганням запобігти смертям біженців під час перетину Середземного моря та загрозу нападів ісламістів у пустелі. Італія також заявила, що підтримуватиме програми з професійного навчання в Лівії задля запобігання розвитку злочинності.

Південну, переважно пустельну частину Лівії контролюють племена, що ворогують між собою та підтримують різний рівень зв'язків із двома урядами країни. Південь Лівії є перетином численних потоків наркотрафіку, торгівлі зброєю та перевезення нелегальних мігрантів.