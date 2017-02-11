Італія запідозрила Росію у хакерських атак проти МЗС - ЗМІ

Про це виданню The Guardian повідомили джерела, знайомі із ситуацією, передає ТСН.

Згідно з повідомленням, хакерські атаки розпочалися минулої весни і тривали кілька місяців. Вони спричинили регулярні порушення в роботі електронної пошти МЗС Італії.

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Щоправда, витоку конфіденційної інформації унаслідок не сталося. Нині офіційні підозри про причетність Росії до атак не оголошені. Прокуратура Риму розслідує інцидент.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Норвегії заявила, що дев'ять поштових акаунтів держслужбовців в Норвегії стали метою хакерської атаки з боку організації APT29, яка вважається російською.