Вибух у петербурзькому метро: щонайменше 5 осіб загинули, півсотні постраждалих - ЗМІ
15:18, 03 квітня 2017Світ
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Всі центральні станції метро евакуювали.
Вибух у метро / соцмережі
При вибуху в метро на станції «Технологічний інститут» в Санкт-Петербурзі щонайменше п'ять людей загинули і більше 50 постраждали. Про це з посиланням на власне джерело повідомляє «Лента.ру».
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«Станція «Чорна річка» закрита через виявлення підозрілого предмета. Всі центральні станції метро евакуювали. Слідчі поки не можуть приступити до роботи», — відзначило джерело.
Раніше сьогодні стало відомо, що в метро в Санкт-Петербурзі на «синій» гілці стався вибух. На фотографіях з місця події видно постраждалих, але точна їх кількість невідома.
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