Вибух у петербурзькому метро: щонайменше 5 осіб загинули, півсотні постраждалих - ЗМІ

При вибуху в метро на станції «Технологічний інститут» в Санкт-Петербурзі щонайменше п'ять людей загинули і більше 50 постраждали. Про це з посиланням на власне джерело повідомляє «Лента.ру».

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«Станція «Чорна річка» закрита через виявлення підозрілого предмета. Всі центральні станції метро евакуювали. Слідчі поки не можуть приступити до роботи», — відзначило джерело.

Раніше сьогодні стало відомо, що в метро в Санкт-Петербурзі на «синій» гілці стався вибух. На фотографіях з місця події видно постраждалих, але точна їх кількість невідома.