У метро в Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі (фото, відео)

У метро в Санкт-Петербурзі на «синій» гілці стався вибух, як повідомляє "Медуза".

ЗМІ повідомляють, що вибух стався у вагоні на станції «Садова». Портал «Piter ТВ», повідомляє про вибух на станції «Сінна».

Видання «Фонтанка», у свою чергу, повідомляє про задимлення на «Сінний».