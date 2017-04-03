У метро в Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі (фото, відео)

15:11, 03 квітня 2017
Світ
2658 2

У Санкт-Петербурзі стався вибух у вагоні метро на станції "Садова".

Вибух стався у вагоні на станції

У метро в Санкт-Петербурзі на «синій» гілці стався вибух, як повідомляє "Медуза".

ЗМІ повідомляють, що вибух стався у вагоні на станції «Садова». Портал «Piter ТВ», повідомляє про вибух на станції «Сінна».

Видання «Фонтанка», у свою чергу, повідомляє про задимлення на «Сінний».

twitter.com/GraniTweet

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter