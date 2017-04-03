У метро в Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі (фото, відео)
15:11, 03 квітня 2017Світ
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У Санкт-Петербурзі стався вибух у вагоні метро на станції "Садова".
Вибух стався у вагоні на станції «Садова» / twitter.com/GraniTweet
У метро в Санкт-Петербурзі на «синій» гілці стався вибух, як повідомляє "Медуза".
ЗМІ повідомляють, що вибух стався у вагоні на станції «Садова». Портал «Piter ТВ», повідомляє про вибух на станції «Сінна».
Видання «Фонтанка», у свою чергу, повідомляє про задимлення на «Сінний».
twitter.com/GraniTweet
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