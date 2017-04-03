Очевидці повідомили про пожежу у вагоні після вибуху в метро Петербурга

Після вибуху на станції у санкт-петербурзькому метро сталася пожежа у вагоні. Про це повідомляє місцеве видання MR7, посилаючись на слова очевидців, які вийшли зі станції.

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За даними ЗМІ, в районі Технологічного інституту скупчилися більше десятка пожежних машин.

Закриті станції метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут". До місця події, за даними ЗМІ, виїхали 10 бригад швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі при вибуху в метро загинули щонайменше 10 осіб.