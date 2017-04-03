Очевидці повідомили про пожежу у вагоні після вибуху в метро Петербурга
15:50, 03 квітня 2017Світ
557 0
Очевидці розповіли, що загорівся вагон метро в Петербурзі.
У метро Петербурга прогримів вибух / vk.com/spb_today
Після вибуху на станції у санкт-петербурзькому метро сталася пожежа у вагоні. Про це повідомляє місцеве видання MR7, посилаючись на слова очевидців, які вийшли зі станції.
Читайте такожУ Санкт-Петербурзі під час вибуху в метро загинули щонайменше 10 осіб
За даними ЗМІ, в районі Технологічного інституту скупчилися більше десятка пожежних машин.
Закриті станції метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут". До місця події, за даними ЗМІ, виїхали 10 бригад швидкої допомоги.
Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі при вибуху в метро загинули щонайменше 10 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі