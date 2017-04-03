Путін доручив силовикам з'ясувати причини вибухів у метро Петербургу, не виключено теракт

Президент Росії Володимир Путін доручив правоохоронцям з'ясувати причини вибухів, що сталися в метро Санкт-Петербургу, не виключається теракт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін повідомив перед початком зустрічі з президентом Республіки Білорусь у Санкт-Петербурзі.

«Правоохоронні органи і спеціальні служби працюють, зроблять усе для того, щоб з'ясувати причини події, дати повну оцінку того, що сталося», - сказав Путін.

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«Природно, завжди розглядаються всі варіанти - і побутові, і кримінальні, насамперед, прояви терористичного характеру. Подивимося. Розслідування найближчим часом дасть усі відповіді на те, що сталося», - додав він.

Путін повідомив, є загиблі та постраждалі. За його словами, місцева і федеральна влади нададуть необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, вибухи сталися, за попередніми даними, на двох станціях метро в Санкт-Петербурзі - «Сінна площа» та «Технологічний інститут». Загинули не менш як 10 людей, десятки дістали поранення.

Зараз закриті всі станції метро.