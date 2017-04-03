Вибухи у метро Санкт-Петербургу (наживо)

15:26, 03 квітня 2017
Світ
2013 2

Вибухи пролунали на "синій" гілці метро.

Вибух стався на

У Санкт-Петербурзі прогримів вибух на кількох станціях метрополітену. Російські ЗМІ вже повідомляють про 10 загиблих.

Вибух стався у вагоні на станції «Садова». Портал «Piter ТВ», повідомляє про вибух на станції «Сінна».

Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.

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Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі
Теги: #метро#вибух