Вибухи у метро Санкт-Петербургу (наживо)

У Санкт-Петербурзі прогримів вибух на кількох станціях метрополітену. Російські ЗМІ вже повідомляють про 10 загиблих.

Вибух стався у вагоні на станції «Садова». Портал «Piter ТВ», повідомляє про вибух на станції «Сінна».

Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.