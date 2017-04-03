Вибухи у метро Санкт-Петербургу (наживо)
15:26, 03 квітня 2017Світ
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Вибухи пролунали на "синій" гілці метро.
Вибух стався на "синій" гілці метро / el-murid.livejournal.com
У Санкт-Петербурзі прогримів вибух на кількох станціях метрополітену. Російські ЗМІ вже повідомляють про 10 загиблих.
Вибух стався у вагоні на станції «Садова». Портал «Piter ТВ», повідомляє про вибух на станції «Сінна».
Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.
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