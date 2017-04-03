Вибуховий пристрій на станції "Технологічний інститут" був начинений болтами
16:31, 03 квітня 2017Світ
364 0
У поліції повідомили подробиці про вибух в метро Санкт-Петербурга.
Вибух стався прямо у вагоні метро / vk.com/spb_today
За останніми даними, вибуховий пристрій на станції петербурзького метро "Технологічний інститут" був начинений болтами, як повідомляє "Лайф.ру", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Нагадаємо, вдень 3 квітня на станціях петербурзького метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогриміли вибухи.
Читайте такожПутін прокоментував вибух в метро Санкт-Петербурга, допустивши версію теракту
Як повідомляв УНІАН, вибухи сталися, за попередніми даними, на двох станціях метро в Санкт-Петербурзі - «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Загинули не менше 10 людей, десятки отримали поранення. Зараз закриті всі станції метро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі