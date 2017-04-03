Вибуховий пристрій на станції "Технологічний інститут" був начинений болтами

За останніми даними, вибуховий пристрій на станції петербурзького метро "Технологічний інститут" був начинений болтами, як повідомляє "Лайф.ру", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, вдень 3 квітня на станціях петербурзького метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогриміли вибухи.

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Як повідомляв УНІАН, вибухи сталися, за попередніми даними, на двох станціях метро в Санкт-Петербурзі - «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Загинули не менше 10 людей, десятки отримали поранення. Зараз закриті всі станції метро.