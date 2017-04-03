У Санкт-Петербурзі під час вибуху в метро загинули щонайменше 10 осіб.

Про це УНІАН повідомили в поліції по Санкт-Петербургу.

«Причина вибуху з'ясовується, як і кількість постраждалих. Відомо про 10 загиблих», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі прогриміли кілька вибухів.

Як повідомляє «Эхо Москвы», за попередніми даними, на станції «Садова» прогримів вибух у вагоні.

На станціях «Технологічний інститут» та «Сінна площа» також прогриміли два вибухи. Очевидці повідомляють, що закриті станції «Маяковська», «Володимирська» і «Площа Повстання».