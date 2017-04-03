Вибух у Петербурзі: в лікарні доставлено більше двох десятків постраждалих (фоторепортаж)

У лікарні Санкт-Петербурга доставлено більше двох десятків постраждалих в результаті вибуху в метро.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу міського комітету з охорони здоров'я.

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"У лікарні Санкт-Петербурга госпіталізовано 25 осіб, у тому числі одна дитина госпіталізована в дитячу міську лікарню ім.Раухфуса", - зазначили там, додавши, що стан постраждалих уточнюється.

За попередніми даними, вибух у метро стався в понеділок вдень на перегоні станцій "Сінна площа" та "Технологічний інститут". За даними влади міста, в результаті вибуху загинули 10 людей і постраждали ще близько 50.