Опубліковано відео з ймовірним винуватцем вибуху у метро Петербурга

Опубліковано відео з камери спостереження, на якому видно ймовірного винуватця вибуху в метро Петербурга. Чоловік на кадрах запису стоїть на Сінній площі біля метро, передає російський телеканал РЕН ТВ.

Чоловік кілька хвилин провів на площі. Він стояв на одному місці, не рухаючись, після чого попрямував до входу. Відомо, що камери зафіксували його пересування як зовні, так і всередині метро.

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За однією з версій, він зайшов у вагон на станції метро "Сінна площа" і залишив там рюкзак. Після чого у вагоні пролунав вибух. Чоловік встиг сховатися.

Раніше РЕН ТВ опублікувало фото з вагона метро, де камера також зафіксувала чоловіка. Як видно на фото, чоловік носить бороду та шапку. Однак не виключено, що він одягнувся так спеціально, щоб пустити слідство неправильним слідом.