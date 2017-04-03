РосЗМІ оприлюднили фото імовірного терориста з петербурзького метро

17:58, 03 квітня 2017
Світ
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Чоловік залишив у вагоні рюкзак і вийшов, після чого пролунав вибух.

Теракт в метро Петербурга / REUTERS

Імовірний терорист, який, можливо, влаштував вибух у метро Петербурга, потрапив на запис камери спостереження. Скріншот з відео оприлюднив російський канал РенТВ.

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Як видно на кадрах, зроблених камерою спостереження, чоловік носить бороду. На ньому була шапка. Правоохоронці не виключають, що чоловік одягнувся таким чином спеціально, щоб ввести в оману слідство.

Передбачуваний терорист з метро / ren.tv/

Як повідомляли очевидці, чоловік кинув рюкзак у вагоні і пішов. Після цього пролунав вибух.

Фото імовірного злочинця з іншого ракурсу / fontanka.ru

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро - «Сінна площа» та «Технологічний інститут» - прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.

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Теги: #метро#петербург