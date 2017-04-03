РосЗМІ оприлюднили фото імовірного терориста з петербурзького метро

Імовірний терорист, який, можливо, влаштував вибух у метро Петербурга, потрапив на запис камери спостереження. Скріншот з відео оприлюднив російський канал РенТВ.

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Як видно на кадрах, зроблених камерою спостереження, чоловік носить бороду. На ньому була шапка. Правоохоронці не виключають, що чоловік одягнувся таким чином спеціально, щоб ввести в оману слідство.

Як повідомляли очевидці, чоловік кинув рюкзак у вагоні і пішов. Після цього пролунав вибух.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро - «Сінна площа» та «Технологічний інститут» - прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.