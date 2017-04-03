Теракт у петербурзькому метро: РосЗМІ оприлюднили відео перших хвилин після вибуху
Пасажири намагалися вийти через понівечені двері і вікна.
Російські ЗМІ опублікували відеозаписи, зроблені очевидцями за кілька секунд після вибуху в метро Санкт-Петербурга.
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Як видно на кадрах, оприлюднених Life, коли поїзд під'їхав до станції, люди намагалися вийти з вагона через понівечені двері і вікна. На підлозі лежать постраждалі.
Увага! Відео містить кадри, які можуть шокувати.
На допомогу пасажирам приходять люди, які знаходяться на станції. Вони кричать: "Руку, руку давай".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» - прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.