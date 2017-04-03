Теракт у петербурзькому метро: РосЗМІ оприлюднили відео перших хвилин після вибуху

20:45, 03 квітня 2017
Світ
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Пасажири намагалися вийти через понівечені двері і вікна.

Вибух в метро Санкт-Петербурга / соцмережі

Російські ЗМІ опублікували відеозаписи, зроблені очевидцями за кілька секунд після вибуху в метро Санкт-Петербурга.

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Як видно на кадрах, оприлюднених Life, коли поїзд під'їхав до станції, люди намагалися вийти з вагона через понівечені двері і вікна. На підлозі лежать постраждалі.

Увага! Відео містить кадри, які можуть шокувати.

На допомогу пасажирам приходять люди, які знаходяться на станції. Вони кричать: "Руку, руку давай".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» - прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.

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Теги: #метро#вибух#петербург