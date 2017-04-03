Вибух у Санкт-Петербурзі: загинули 10 людей, 47 постраждали
18:16, 03 квітня 2017Світ
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Семеро людей померли на місці.
Постраждалий у результаті вибуху в метро Петербурга / REUTERS
Міністр охорони здоров'я рф Вероніка Скворцова повідомила, що в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 10 людей, передає РІА Новости.
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Сім померли на місці, один помер у "швидкій допомозі", ще двоє — в лікарні. 47 осіб, за її даними, постраждали. Стан шістьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" пролунав вибух. Десятки отримали поранення.
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