США проти участі Асада у виборах президента Сирії - постпред в ООН

США вважають неприйнятною участь президента Сирії Башара Асада у виборах, які можуть відбутися в країні у майбутньому.

Про це заявила журналістам постпред США при ООН Ніккі Хейлі, коментуючи висловлювання держсекретаря Рекса Тіллерсона про те, що долю Асада повинен вирішити сирійський народ, передає ТАСС.

"Ні, це не означає, що ми приймемо це (його участь у виборах - ред.). Ми не думаємо, що народ Сирії хоче бачити Асада при владі", - сказала дипломат. За її словами, США продовжать "рішуче засуджувати дії Асада" на посту глави держави, вважаючи його "військовим злочинцем" і бачачи в ньому перешкоду для мирного врегулювання конфлікту в Сирії.

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"Він продовжує залишатися на нашому радарі через те, що він робить", - зазначила Хейлі, додавши, що Вашингтон стурбований підтримкою, яку сирійський президент отримує з боку Ірану і Росії.

Відповідаючи на питання про пріоритети американської адміністрації в Сирії, вона повторила висловлену раніше позицію про те, що для США однаково важлива і боротьба з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", і підтримка зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту. Як заявила Хейлі, Вашингтон також зосереджений на забезпеченні відповідальності за скоєні за шість років конфлікту злочини й боротьбі з іранським впливом в Сирії.

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При цьому вона підкреслила, що Вашингтон не бачить в Башарі Асаді можливого партнера в боротьбі з ІД або у зусиллях із врегулювання внутрішнього конфлікту в Сирії.

За словами Хейлі, орієнтиром для США є переговори, які ведуться під егідою ООН в Женеві. Вона висловила підтримку зусиллям спеціального посланника генерального секретаря всесвітньої організації Стаффана де Містури, який є посередником між делегаціями уряду Сирії й опозиції. За її словами, в ході дискусій у Женеві вдалося "закласти нову основу" для врегулювання конфлікту.