У Мадриді бик на очах тисяч глядачів завдав важких травм тореадору

В Іспанії під час кориди важких поранень зазнав 23-річний тореадор. Трагедія сталася перед 10 тисячами глядачів у Мадриді, йдеться в сюжеті ТСН.

Бик устиг чотири рази вдарити чоловіка, який зазнав тяжких поранень шиї та голови.

Читайте такожВ іспанській Памплоні під час забігу биків постраждало ще кілька людей (фото)

Лікарі, що намагаються врятувати життя молодику, кажуть про тяжкий стан пацієнта. Медики взагалі дивуються, що він зумів вижити після атаки розлюченої тварини, що важить майже півтонни.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2016 року в Іспанії вперше із 1985 року бик убив матадора. Виступ 29-річного Віктора Барріо відбувався у місті Теруель і транслювався по місцевому телебаченню в прямому ефірі. Бик підкинув матадора в повітря, а потім пронизав рогами правий бік його грудної клітки.