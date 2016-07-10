В Іспанії вперше із 1985 року бик убив матадора

Виступ 29-річного Віктора Барріо відбувався у місті Теруель і транслювався по місцевому телебаченню в прямому ефірі.

Як повідомляє Російська служба ВВС, бик підкинув матадора в повітря, а потім пронизав рогами правий бік його грудної клітки. Лікарі відразу ж поспішили на допомогу тореадорові, але не змогли його врятувати.

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Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, який є прихильником кориди, висловив у своєму Twitter співчуття у зв'язку із загибеллю Барріо. Крім Барріо учора від рогів бика загинула ще одна людина.

28-річний чоловік загинув у містечку Педрегер. Він брав участь у традиційній іспанській розвазі - забігу, учасники якого намагаються сховатися від випущеного на вулиці міста бика. За даними ЗМІ, молодий чоловік загинув, намагаючись допомогти іншому учасникові забігу, який уже постраждав від розлюченої тварини

Летальних - для матадора - результатів кориди Іспанія не знала вже понад тридцять років, відтоді, як у 1985 році під час виступу загинув матадор Хосе Куберо, що виступав під псевдонімом Йійо.

За інформацією El Pais, в минулому столітті в Іспанії 134 людини були вбиті биками, серед них 33 матадори.

Щорічно в Іспанії проводиться більше 2 тисяч боїв биків, проте їх кількість поступово скорочується. У 2010 році Каталонія слідом за Канарськими островами офіційно заборонила кориду.