З'явився новий підозрюваний у скоєнні теракту в метро Петербурга - росЗМІ

Уродженець Киргизії потрапив у коло ймовірних підозрюваних у теракті на станції «Технологічний інститут» в Петербурзі. В метро його зафіксували камери спостереження, орієнтування пішло в соцмережі, передає "Фонтанка".

Виданню стало відомо, що по гарячих слідах Слідчий комітет РФ прийшов до фігури 22-річного громадянина Росії. "Акбаржон Джалілов є уродженцем киргизького міста Ош, більше шести років живе в Петербурзі, змінив кілька паспортів, має закордонний. Крім розісланого орієнтування, в розшук повинні були поставити автомобіль Джалілова Daewoo Nexia. Відомо також, що він мав тяжіння до Комендантського проспекту", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що протягом другої половини 3 квітня ЗМІ з посиланням на джерела в слідстві неодноразово повідомляли про можливу причетність до теракту уродженця Киргизії. Називалося прізвище «Джалялов». Повідомлялося також, що він зробив самопідрив.

Акбаржон Джалілов став третьою людиною, яку перевіряють на теракт.

"Раніше поліція Петербурга шукала і знайшла уродженця Башкирії, який запам'ятався характерним одягом. Присутність студента з Казахстану Максима Аришева в епіцентрі вибуху дало підстави вважати, що смертником був він. Близькі спростовують це припущення, а МЗС Казахстану вночі 4 квітня повідомило, що не може знайти Максима серед загиблих", - зазначає видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський телеканал опублікував фотографію людини, яка імовірно заклала вибуховий пристрій на станції метро "Площа Повстання" в Санкт-Петербурзі. Також джерела "Інтерфаксу" в правоохоронних органах РФ повідомляли, що вибух у петербурзькому метро в понеділок, за попередніми даними, здійснив терорист-смертник - 23-річний уродженець Середньої Азії.

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Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 чоловік, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.