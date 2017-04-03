РосЗМІ опублікували фото другого підозрюваного в організації теракту в Санкт-Петербурзі

Російський "П'ятий канал" опублікував фотографію людини, який імовірно заклала вибуховий пристрій на станції метро "Площа Повстання" в Санкт-Петербурзі.

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"Ця людина, як вважають в спецслужбах, могла закласти другий вибуховий пристрій в петербурзькому метрополітені, на станції "Площа Повстання"", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 чоловік, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.