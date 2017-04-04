Слідком РФ назвав ім'я чоловіка, який здійснив вибух у метро Петербурга

Слідством встановлено особу чоловіка, який вчинив вибух у вагоні поїзда метро в Санкт-Петербурзі.

Ним виявився Акбаржон Джалілов 01.04.1995 року народження, йдеться на сайті Слідчого комітету РФ.

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Крім того, експертами-криміналістами виявлені генетичні сліди Джалілова на сумці, залишеній на станції метро "Площа Повстання", в якій був вибуховий пристрій.

"Висновки генетичної експертизи й записи камер відеоспостереження дають слідству підстави вважати, що саме чоловік, який вчинив теракт у вагоні, залишив сумку з вибуховим пристроєм на станції метро "Площа Повстання", - наголошується у повідомленні Слідчого комітету росії РФ.

Раніше були опубліковані фотографії з камер спостереження петербурзького метро з Джаліловим безпосередньо перед вчиненням теракту, а також знімки з його спотвореним тілом після злочину.