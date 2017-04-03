Теракт у Петербурзі: камери "спіймали" ймовірного організатора вибуху
17:44, 03 квітня 2017Світ
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Ймовірний терорист потрапив на відеокамери метро.
Петербурзький терорист потрапив на запис камери спостереження / vk.com/spb_today
Камери у метро Петербурга зафіксували ймовірного організатора вибуху в метро Санкт-Петербурга. Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на джерело.
За непідтвердженими даними, вибуховий пристрій був залишений у вагоні поїзда в портфелі.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Зараз всі станції петербурзької підземки закриті на вхід і вихід.
Раніше Путін прокоментував вибух на синій гілці метро Санкт-Петербурга. Говорячи про причини, він зазначив, що ще рано робити висновки: все покажуть результати розслідування.
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