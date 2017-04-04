Командування армії Асада відкидає причетність до хімічної атаки в Ідлібі - Reuters

Командування урядової сирійської армії відкидає причетність до здійснення імовірної хімічної атаки у північно-західній провінції Ідліб у Сирії, жертвами якої стали десятки людей. Про це повідомляє Reuters.

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"Ми повністю заперечуємо застосування сьогодні будь-яких хімічних або токсичних матеріалів у місті Хан-Шейхун, і армія не застосовувала і не застосовуватиме будь-де або будь-коли ні в минулому, ані в майбутньому", - йдеться у заяві сирійської урядової армії.

За повідомленнями, у місті Хан-Шейхун (провінція Ідліб) сталася найбільш смертоносна хімічна атака проти цивільних громадян з серпня 2013 року, коли через застосування газу зарин було вбито сотні цивільних у передмісті Дамаска - Гуті.

Як повідомляв УНІАН, в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що внаслідок імовірної хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів у провінції Ідліб загинуло щонайменше 58 осіб, включно з 11 дітьми.

Сирійський уряд постійно заперечував застосування хімічної зброї.

Якщо ця інформація буде підтверджена, це буде одна з найбільш смертоносних атак у Сирії з початку громадянської війни у цій країні шість років тому.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив, що 67 осіб загинуло та ще 300 отримали поранення. Водночас проопозиційний телеканал Orient News повідомив, що кількість жертв становить 100 осіб.