Могеріні поклала головну відповідальність за газову атаку в Сирії на режим Асада – ЗМІ

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні поклала головну відповідальність на режим президента Сирії Башара аль-Асада за ймовірну газову атаку у північно-західній провінції Ідліб у Сирії, що призвело до загибелі щонайменше 58 людей.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогоднішні новини жахливі. Це є тривожним свідченням, що ситуація на місці все ще продовжує залишатись драматичною у багатьох частинах Сирії", - заявила Могеріні.

"Безумовно, що там головна відповідальність належить режиму, тому що він несе головне зобов'язання захищати свій народ", - наголосила європейський дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, удари у місті Хан-Шейхун (провінція Ідліб), вчинені з боку сирійських урядових військ або російських винищувачів, викликали у багатьох людей задушення.

Місцеві активісти та новинні сайти опублікували фотографії тих осіб, які, за їх словами, померли від задухи.

Якщо ця інформація буде підтверджена, це буде одна з найбільш смертоносних атак у Сирії з часу початку громадянської війни у цій країні шість років тому.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив, що 67 осіб загинуло та ще 300 отримали поранення. Водночас проопозиційний телеканал Orient News повідомив, що кількість жертв становить 100 осіб.

Франція прохає провести засідання Ради безпеки ООН після хімічної атаки у Сирії.

Сирійський уряд постійно заперечує застосування хімічної зброї.