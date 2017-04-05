Три члени РБ ООН поклали відповідальність за хіматаку в Сирії на режим Асада

США, Британія і Франція внесли до Ради Безпеки ООН проект резолюції із засудженням застосування хімічної зброї у сирійській провінції Ідліб, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Три постійні члени Радбезу ООН покладають на режим Башара Асада відповідальність за газову атаку, жертвами якої стали щонайменше 58 осіб.

У проекті резолюції йдеться, що уряд Сирії має забезпечити проведення міжнародного розслідування, надати інспекторам плани бойових вильотів і бортові журнали за вівторок, назвати імена командирів вертолітних ескадрилій, а також забезпечити доступ на авіабази, з яких могла діяти авіація з хімзброї.

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Сирійський уряд відкидає звинувачення у застосуванні хімічної зброї.

Раніше Росія, яка виступає на боці Башара Асада, а також Китай неодноразово накладали вето на резолюції Ради безпеки ООН, яка засуджує дії сирійського режиму.

Як повідомляв УНІАН, у Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що в результаті можливої хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів в провінції Ідліб загинули щонайменше 58 осіб, включаючи 11 дітей.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив про загибель 67 осіб і 300 поранених. За даними прооппозиционного телеканалу Orient News, кількість жертв становить 100 осіб.

Разом з тим, командування сирійської армії відкидає причетність до здійснення хімічної атаки в Ідлібі.

Ситуацію з хімічною атакою в Сирії Рада безпеки ООН розгляне на екстреному засіданні 5 квітня.