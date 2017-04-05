У РФ заявили, що хімічна зброя в Ідлібі нібито належала сирійським повстанцям

За даними Москви, сирійська авіація 4 квітня завдала удару в районі міста Хан-Шейхун по складу боєприпасів повстанців, де й знаходилась хімічна зброя. Про це у середу, 5 квітня, заявив офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, як повідомляє DW.

"За даними російських засобів об'єктивного контролю повітряного простору вчора у період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару в районі східної околиці населеного пункту Хан-Шейхун по великому складу боєприпасів терористів та накопиченої там військової техніки. На території цього складу знаходились цехи з виробництва фугасів, що їх начиняють отруйними речовинами...", - цитує офіцера агенція "Інтерфакс".

Він зазначив, що боєприпаси, які знаходились у Хан-Шейхуні, сирійські повстанці раніше застосували в Алеппо. Таким чином Москва покладає відповідальність за використання хімічної зброї у Сирії на сирійських повстанців, опозиційних режиму президента Башара Асада, якого підтримує Кремль. Сирійську опозицію Москва, як і уряд Асада, називає терористами.

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Нагадаємо, напад з імовірним використанням хімічної зброї стався зранку вівторка, 4 квітня. За даними свідків, на яких посилається агентство AP, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії. У випадку підтвердження цих даних, напад у Хан-Шейхуні стане найбільш смертоносною хімічною атакою в Сирії після загибелі через розпил заріну сотень цивільних під Дамаском у серпні 2013 року.

Увечері у вівторок постійні члени Ради Безпеки ООН Великобританія, Франція та США внесли проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога детального розслідування. У випадку ухвалення резолюції, яке очікується 5 квітня, РБ ООН має звернутися до Організації із заборони хімічної зброї для невідкладного вивчення обставин нападу, унаслідок якого загинули щонайменше 58 цивільних у підконтрольній сирійській опозиції провінції Ідліб.