Газова атака у Сирії: кількість жертв зросла до сотні, оприлюднено відео перших хвилин після нальоту

У підконтрольній повстанцям сирійській провінцій Ідліб внаслідок імовірної газової атаки, здійсненої силами режиму Асада або російськими військами, загинули щонайменше 100 людей, ще 400 мають проблеми із органами дихання. Про це з посиланням на сирійських медиків повідомляє агенція Reuters.

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Кількість загиблих може зрости, відзначає частково базований у Парижі Союз медичних установ, коаліція міжнародних гуманітарних агентств, які підтримують медичні заклади у Сирії.

"З 06:30 ми бачили більш ніж 40 ударів. Кількість жертв продовжує зростати через удари по всій провінції", - повідомили медики.

Відеозапис перших хвилин після нальоту у соцмережі "Фейсбук" оприлюднили на сторінці спільноти Day of Solidarity with Syria. На ньому видно, що постраждалі, серед яких багато дітей, задихаються. Їх обливають холодною водою.

Увага! Відео може містити шокуючі кадри.

Як повідомляв УНІАН, удари у місті Хан-Шейхун (провінція Ідліб), вчинені з боку сирійських урядових військ або російських винищувачів, викликали у багатьох людей задуху.

Сирійський уряд постійно заперечував застосування хімічної зброї. Якщо ця інформація буде підтверджена, це буде одна з найбільш смертоносних атак у Сирії з часу початку громадянської війни у цій країні шість років тому. Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив, що 67 осіб загинуло та ще 300 отримали поранення. Водночас проопозиційний телеканал Orient News повідомив, що кількість жертв становить 100 осіб.