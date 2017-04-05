Хімічна атака в Сирії: правозахисники назвали кількість жертв

Кількість загиблих внаслідок ймовірної хімічної атаки у сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня становить 72 людей. Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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В той же час активісти повідомляють про відновлення повітряних ударів по цьому місту. За словами одного з представників команди цивільної оборони провінції Ідліб, повітряні удари у середу відбувалися неподалік від місця, де за день до того була здійснена хімічна атака у Хан-Шейхуні. Він сказав, що ці удари не призводять до людських втрат, тому що з того району людей евакуювали після хімічної атаки.

Як повідомляв УНІАН раніше, вчора, 4 квітня, ЗМІ повідомляли, що у підконтрольній повстанцям сирійській провінцій Ідліб внаслідок імовірної газової атаки, здійсненої силами режиму Асада або російськими військами, загинули щонайменше 100 людей, ще 400 мають проблеми із органами дихання.