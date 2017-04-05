Німеччина виділяє понад мільярд євро жертвам війни у Сирії

Німеччина направляє на потреби жертв громадянської війни у Сирії 1,17 мільярда євро. Про це у середу, 5 квітня, заявив міністр закордонних справ країни Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) у Брюсселі під час міжнародної конференції донорів для Сирії, як повідомляє DW.

На ній представники 70 країн та міжнародних організацій обговорили зокрема нещодавню атаку з використанням хімічної зброї у провінції Ідліб.

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Загалом від початку конфлікту в Сирії у 2011 році загинули не менше 300 тисяч осіб. Відтоді "пройшли сотні, тисячі днів, які були сумні, драматичні та жахливі", як заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. Вона наголосила, що брюссельська конференція має показати сирійцям, що "ми піклуємося про них та готові їх підтримувати".

На конференції у Брюсселі також вирішуватиметься питання про гарантування виділення коштів для підтримки мільйонів сирійських біженців. В ООН нарікали, що кошти, обіцяні на аналогічній конференції у Лондоні у 2016 році, цього року майже не надходили, що суттєво обмежує підтримку майже п'яти мільйонів сирійських біженців, які нині перебувають на території країн, що межують з Сирією.