У Москві затримали лідера дагестанських далекобійників – ЗМІ

Після прес-конференції об'єднань далекобійників Росії затримано організатора Об'єднання перевізників Республіки Дагестан Рустама Малламагомедова.

Як повідомляє російська «Нова газета», активіста затримали співробітники правоохоронних органів на виході з медіацентру «Нової газети» в Хохловскому провулку в Москві.

Читайте такожДімон не відповість: Спікер Держдуми РФ відкинув ініціативу комуністів про перевірку фільму Навального

«Скоріш за все, двоє оперативників у цивільному очікували закінчення прес-конференції, в якій брав участь Рустам і інші представники об'єднань далекобійників. Представившись співробітниками московського Кримінального розшуку, не пред'явивши підстав, повідомили, що Рустама затримано і буде направлено в районний відділ поліції. Потім під'їхала тонована Lada Largus без номерних знаків, у якій оперативники відвезли затриманого», – повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, у Росії стартувала нова хвиля протестів далекобійників, які виступають проти системи збору плати за проїзд федеральними трасами «Платон».