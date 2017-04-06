У Петербурзі затримали імовірних спільників терориста з метро

Слідчі СК РФ затримали в Санкт-Петербурзі знайомих підозрюваного в скоєнні теракту в метро Акбаржона Джалілова. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У рамках кримінальної справи про теракт в Санкт-Петербурзі Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії спільно з оперативними службами ФСБ і МВС Росії відпрацьовуються зв'язки і коло знайомих Акбаржона Джалілова, який привів у дію вибуховий пристрій у вагоні метро 3 квітня", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що в рамках цієї роботи встановлено кілька громадян середньоазіатських республік, які контактували з Джаліловим. У ході обшуків у квартирі, де проживали ці особи, виявлені предмети, що мають значення для розслідування, всі вони вилучені та направлені на дослідження.

Як зазначає "Інтерфакс", затримано передбачуваних спільників петербурзького смертника.

Інформацію про затримання кількох людей підтвердили мешканці будинку на Товариському проспекті 22. За їх словами, вночі силовики проводили спецоперацію, в результаті якої з однієї з квартир були виведені в наручниках три уродженця Середньої Азії.

Джерело повідомило також, що за місцем проживання імовірних співучасників теракту виявлені елементи вибухового пристрою, аналогічні бомбі, що спрацювали в підземці.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.