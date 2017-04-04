Кількість жертв теракту в Петербурзі зросла до 14 осіб

Міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова повідомила про загибель 14 людей в результаті вибуху в метрополітені Петербурга, передає "Інтерфакс".

"Сьогодні можна констатувати смерть 14 осіб: 11 на місці події і троє померли в стані агонії від травм, не сумісних з життям", - сказала Скворцова журналістам у Петербурзі у вівторок.

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За її словами, в стаціонарах міста знаходяться 49 постраждалих, 13 осіб вже відпущені додому, отримавши лікування.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 грамів у тротиловому еквіваленті.