США завдали ракетного удару по авіабазі військ Асада в Сирії

Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада .

Удар був нанесений крилатими ракетами "Томагавк" о 3.45 ранку за сирійським часом, повідомляє Reuters з посиланням на заяви офіційних осіб.

Як повідомляє NBC News, удар був нанесений у відповідь на хімічну атаку урядових сил Асада в провінції Ідліб.

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Зокрема, два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк". Їх метою став аеродром Шайрат в провінції Хомс в західній Сирії, з якого, на думку Пентагону, урядові війська здійснили рейд.

Про жертви не повідомляється. Як зазначили чиновники, люди не були метою удару. В результаті ракетного удару постраждала авіація та інфраструктура на цій ділянці, включаючи злітно-посадкову смугу.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп в розмові з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використає збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув " червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".