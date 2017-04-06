Трамп допускає військову відповідь США на хімічну атаку в Сирії - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп в розмові з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використає збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

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За даними джерела, поки точного рішення з цього приводу немає. Можливість військової відповіді Трамп обговорює з міністром оборони США Джеймсом Маттісом, на думку якого, як зазначило джерело, покладається.

Джерела також повідомили CNN, що Міноборони США ознайомив Білий дім із планом нанесення ударів по об'єктах в Сирії, пов'язаних з хімічною зброєю.

Як повідомляє CBS News, Маттіс може запропонувати Трампу завдати ударів крилатими ракетами по Сирії з дислокованих в регіоні кораблів ВМС США.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув " червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".