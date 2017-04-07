Більдт: Удар США по Сирії - це політичний удар проти Путіна

09:26, 07 квітня 2017
Світ
4322 0

Європейський політик констатував, що Путін не зміг захистити свого союзника.

Ракетний удар США по Сирії / REUTERS

"З військової точки зору удар США був проти Асада. З політичної - він такою ж мірою був проти Путіна, який не зміг захистити союзника", - написав у Twitter Карл Більдт, член Європейської Ради з зовнішніх зв'язків.

Читайте такожПутін назвав удари США по Сирії "агресією під надуманим приводом"

Як повідомляв УНІАН, США за наказом президента Дональда Трампа завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 04:40 по сирійському часу з есмінців у східній частині Середземного моря.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Реакція США і ЄС на дії Росії в Сирії
Теги: #Сирія#США