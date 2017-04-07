Більдт: Удар США по Сирії - це політичний удар проти Путіна

"З військової точки зору удар США був проти Асада. З політичної - він такою ж мірою був проти Путіна, який не зміг захистити союзника", - написав у Twitter Карл Більдт, член Європейської Ради з зовнішніх зв'язків.

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Militarily the US strike was against Assad. Politically it was as much against Putin. Could not defend its ally. pic.twitter.com/azQdWjA55r — Carl Bildt (@carlbildt) April 7, 2017

Як повідомляв УНІАН, США за наказом президента Дональда Трампа завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 04:40 по сирійському часу з есмінців у східній частині Середземного моря.