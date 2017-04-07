Четверо сирійських військових загинули унаслідок авіаудару США

Щонайменше четверо сирійських військових загинули в результаті авіаудару США, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, передає Русская служба ВВС.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні силиСША завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк". Раніше президент США Дональд Трамп в бесіді з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використовує збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії.

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Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".

У той же час, в Сирії назвали актом агресії ракетний удар США.