Очевидці повідомляють про трьох жертв наїзду вантажівки на натовп в Стокгольмі

Вантажівка врізалася в натовп пішоходів у центрі Стокгольма, повідомляє Радіо Швеції з посиланням на очевидця, як повідомляє РІА Новини.

НП сталася на Дроттнінггатан — головній пішохідній вулиці міста.

За словами очевидця, вантажівка врізалася людей, які просто прогулювались, на великій швидкості. Машина зупинилася після того, як в'їхала у вітрину одного з магазинів.

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"Я бачив як мінімум трьох загиблих, але їх може бути більше. Тут повний хаос", — сказав кореспондент радіо Швеції в прямому ефірі.

Як повідомляє шведська газета "Астонбладет", місце події оточила поліція, серед людей паніка.

Поліція просить людей покинути місце події. Там перебуває близько 10 поліцейських автомобілів і як мінімум п'ять автомобілів швидкої допомоги, передає агентство ТТ.