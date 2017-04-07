У центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп (фото, відео)

16:19, 07 квітня 2017
Світ
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ЗМІ повідомляють про поранених, з'явилась інформація про загиблих.

Наїзд вантажівки на натовп / REUTERS

У центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп, є поранені. Про це повідомляє ВВС.

Видання повідомляє, що інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що в результаті наїзду загинули три людини.

Аftonbladet

У мережі вже з'явилось перше відео з місця пригоди.

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Теги: #Стокгольм