У центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп (фото, відео)

У центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп, є поранені. Про це повідомляє ВВС.

Видання повідомляє, що інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що в результаті наїзду загинули три людини.

У мережі вже з'явилось перше відео з місця пригоди.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb