У центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп (фото, відео)
16:19, 07 квітня 2017Світ
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ЗМІ повідомляють про поранених, з'явилась інформація про загиблих.
Наїзд вантажівки на натовп / REUTERS
У центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп, є поранені. Про це повідомляє ВВС.
Видання повідомляє, що інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).
Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що в результаті наїзду загинули три людини.
Аftonbladet
У мережі вже з'явилось перше відео з місця пригоди.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) April 7, 2017
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