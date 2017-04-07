Наїзд вантажівки на натовп у Стокгольмі: поліція уточнила кількість жертв
16:59, 07 квітня 2017Світ
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Дві людини загинули у Стокгольмі, підтвердила поліція.
Поліція підтвердила дані про дві жертви / twitter.com/MEGA2017MEGA
Шведська поліція підтверджує дані про двох загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп у Стокгольмі, передає Медуза.
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На фоторафиях Aftonbladet видно, що два тіла лежать на вулиці. Раніше говорили про трьох загиблих. Очевидці повідомили, що кілька тіл накриті.
За словами очевидців, машина спочатку в'їхала у натовп, після чого врізалася в будівлю й загорілася.
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Новина в сюжеті: Наїзд вантажівки на натовп в Стокгольмі