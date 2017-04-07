США заявили про готовність до нових ударів по інфраструктурі режиму Асада

США пригрозили новими ударами по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада в Сирії.

Про це заявила в Нью-Йорку постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Сирії, передає Deutsche Welle.

"Ми готові зробити більше, однак сподіваємося, що в цьому не буде потреби", - заявила Ніккі Хейлі.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

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Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.