Опубліковано відео ракетного удару США по Сирії за наказом Трампа

У мережі з'явилося відео з кадрами пуску ракет "Томагавк" з американських військових кораблів по сирійській військовій базі в провінції Хомс, передає ZN.ua.

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59 ракет за наказом президента США Дональда Трампа були випущені з кораблів, що базуються в Середземному морі. Вони вразили військову базу урядових військ у Сирії, з котрої, як вважають у Вашингтоні, була здійснена хімічна атака на провінцію Ідліб.