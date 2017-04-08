У Польщі через вибух обвалився житловий будинок: є жертви (фото, відео)

У Польщі в місті Свебодзіце у Нижньосілезькому воєводстві близько 10:00 за київським часом в результаті вибуху обвалився житловий будинок.

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Про це повідомили у Державній протипожежної службі у Вроцлаві, передає Радіо Польща.

Загинули щонайменше три людини. Ще п'ятеро госпіталізовані, у тому числі одна дитина.

Під час обвалу в будинку перебувало щонайменше 15 людей, ця цифра уточнюється.

На місці працюють пожежні бригади, дві пошуково-рятувальні групи і п'ять вертольотів невідкладної медичної допомоги.