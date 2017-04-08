Міністр закордонних справ Великобританії скасував візит до Росії через Сирію

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував свій візит до Росії, запланований на 10 квітня. Про це він написав у своєму «Твіттері».

«Я не полечу до Москви у понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет – переговори з партнерами по «Групі семи» щодо Сирії та підтримки Росією Асада», – зазначив Борис Джонсон.

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I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 апреля 2017 г.

Російська сторона поки не коментувала це повідомлення, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 4 квітня внаслідок повітряного удару із застосуванням хімічної зброї по місту Хан-Шейхун, що перебуває під контролем повстанців, загинули щонайменше 86 людей. Влада США відповідальність за цей напад поклала на сирійський уряд. Влада ж Сирії заявила, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка 5 квітня заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні, зокрема й Великобританія, висловили підтримку діям США у Сирії.

Росія ж, натомість, назвала дії американських військових актом агресії.