"Томагавками" по Сирії: в Пентагоні назвали кількість ракет, які долетіли до авіабази Асада

У міністерстві оборони США заявили, що 58 з 59 ракет «Томагавк», які були запущені в напрямку Сирії, долетіли до аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.

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Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело.

За його словами, одна з ракет не спрацювала.

Відзначається, що ракети потрапили в низку літаків і зруйнували зони заправки.

Раніше офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що тільки 23 американські ракети з 59 запущених долетіли до аеродрому Шайрат.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.