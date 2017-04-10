Білорусь розраховує отримати від Росії кредит на 1 мільярд доларів
У Білорусії розраховують на "гарні умови" кредиту.
Білорусь розраховує отримати від Росії близько 1 млрд доларів кредитних ресурсів.
Про це заявив заступник прем'єр-міністра Білорусії Володимир Семашко в ефірі Загальнонаціонального телебачення (ЗНТ), передає ТАСС.
«Було зроблено доручення виділити ще додатково близько мільярда доларів кредиту на гарних умовах», - зазначив віце-прем'єр.
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За його словами, відповідної домовленості досягнуто 3 квітня у ході зустрічі в Санкт-Петербурзі президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь не готові до створення реального союзу.