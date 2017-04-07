"Спіткнулися на рівному місці": Лукашенко заявив, що РФ і Білорусь не готові до створення реального союзу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія і Білорусь не готові до створення реального союзу.

Про це він заявив в інтерв'ю міждержавній телерадіокомпанії "Мир", повідомляє TUT.BY.

Президент зазначив, що, коли проти Росії ввели санкції, це позначилося на економічному розвитку сусідніх з нею держав, зокрема Білорусі і Казахстану.

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"Хто б міг подумати, що ми на рівному місці почнемо спотикатися? Це ненормально. Повинні працювати всі наші державні органи та структури і не виводити ці проблеми на найвищий рівень, коли їх можна вирішувати на відомчому рівні, навіть не на урядовому", – підкреслив Лукашенко.

За його словами, наявність проблем повинно підштовхувати Білорусь і Росію до об'єднання в союзну державу.

Лукашенко вирішив нагадати, що якщо б у свій час країни не відійшли від плану побудови союзної держави, то зараз би не виникало питань з боку не тільки журналістів, але і з боку білорусів і росіян.

"Ми сьогодні до цього не готові. І не стільки білоруси, скільки росіяни, російське керівництво. Але тоді треба вирішувати інші питання. Що стосується людей – ми чимало зробили. Тепер треба на економіку подивитися", – підкреслив президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Білорусь готується вийти з Євразійського Економічного Союзу, ОДКБ і, можливо, з союзної держави.