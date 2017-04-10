Смоленська катастрофа: літак Ту-154М почав розпадатися ще у повітрі

У підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи заявили, що Ту-154М почав розпадатися ще у повітрі, перш ніж він врізався в землю.

"Тепер ми точно знаємо, що літак розвалився у повітрі", - заявив голова підкомісії Вацлав Берчинський, передає tvp.info.

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"Ми ретельно проаналізували переговори пілотів. Розпад літака почався задовго до злітно-посадкової смуги. Його частини були розкидані на десятки метрів, перш ніж впасти на землю", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року внаслідок катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качинський з дружиною та 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу.

Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів й «третьої особи» в умисному провокуванні авіакатастрофи.

У вересні 2016 року експерти комісії, яка розслідує обставини Смоленської трагедії, заявили, що записи «чорних скриньок» літака були сфальсифіковані, а багато документів у цій справі приховані.

Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.