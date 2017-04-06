Смоленська трагедія: у Польщі не виключають версію замаху як причини катастрофи
За декілька хвилин до катастрофи були помічені збої в роботі радіолокаційної системи посадки RSP.
Свідоме доведення контролерами руху у Смоленську літака президента Лєха Качинського до авіакатастрофи не виключає версію замаху як причину катастрофи.
Про це заявив заступник генпрокурора Польщі Марек Пасьонек, - пише ТСН з посиланням на Wpolityce.pl.
Він уточнив, що свідоме доведення до катастрофи літака Ту-154М контролерами руху на аеродромі "Смоленськ-Північний" полягає в тому, що вони передавали екіпажу "неправдиву і невідповідну" інформацію про реальне положення літака під час зниження вже на відстані 8 км від початку злітної смуги.
Читайте такожЗвинувачення Польщі у справі про катастрофу під Смоленськом: Москва буде відстоювати свою позицію
За його словами, за декілька хвилин до катастрофи були помічені збої в роботі радіолокаційної системи посадки RSP, тобто літак періодично зникав з радару контролерів руху. Проте, незважаючи на ці серйозні проблеми контролери й надалі вели літак на посадку.
"А якщо до цього додати факт небезпечної погодного явища - туману - можна оцінити цю ситуацію і дії контролерів як навмисні з можливим наміром - доведення до катастрофи у повітряному русі",- заявив Пасьонек.
Нагадаємо, що польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських контролерів руху на вежі "Смоленськ-Північний" з "несвідомого" на "свідоме" доведення ними екіпажу президентського літака Ту-154М до авіакатастрофи.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качиньський з дружиною та 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу.
Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів і «третьої особи» в умисному провокуванні авіакатастрофи.
У вересні 2016 року експерти комісії, яка розслідує обставини Смоленської трагедії, заявили, що записи «чорних скриньок» літака були сфальсифіковані, а багато документів по цій справі приховані.
Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.